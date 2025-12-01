Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Bocciato dalla Corte costituzionale il conflitto Magi sul decreto sicurezza. Si conferma la lettura restrittiva delle possibilità di ricorso del singolo parlamentare. Se si vogliono evitare forzature – aggiungerei io- bisogna riformare e non ricorrere". Lo scrive sui social il costituzionalista Stefano Ceccanti.
Consulta: Ceccanti, 'per evitare forzature, meglio riformare che ricorrere'
