Conte afferma sulla Rai: "Abbiamo dimostrato coerenza riguardo al Cda. La divisione appartiene al Pd che si allinea con Renzi."

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso la sua perplessità sulla decisione del Partito Democratico di astenersi dal voto per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Rai in Camera e Senato. Ha sottolineato che il M5s è sempre stato coerente sulla questione Rai, aggiungendo il suo supporto per Avs. Ha inoltre affermato che non comprende la posizione del PD, e ha criticato la divisione causata da questo partito e da Renzi. Conte ha insistito sul fatto che il Consiglio di Amministrazione del servizio pubblico dovrebbe essere sotto controllo delle forze di opposizione.