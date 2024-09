Conte manda un avvertimento al Pd e nega l'accesso a Renzi, un rappresentante di M5s.

Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, ha fermamente rifiutato l’idea di una coalizione con Italia Viva, considerando tale opzione come un “suicidio politico”. Bettini, il cervello e figura di riferimento dei dem, ha avuto l’intenzione di diversificare il fronte alternativo al governo attuale affidando a Renzi, l’ex premier, il ruolo di leader dei moderati di centrosinistra. Tuttavia, Conte afferma che far risorgere Renzi sarebbe un colpo doloroso e inaccettabile per loro. Questo perché i Cinque Stelle aspirano a plasmare un progetto progressista che mette in risalto l’etica pubblica e la lotta contro il business politico. Consacrare Renzi come figura di spicco dell’area moderata, secondo Conte, è impensabile.