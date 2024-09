Conte si rifiuta di apporre la sua firma sul referendum, mentre il Movimento 5 Stelle procede con la proposta di legge sulla cittadinanza.

Giuseppe Conte, leader del M5s, non ha appoggiato il referendum sulla cittadinanza di Più Europa. Il M5s ha proposto una propria legge sull'Ius Scholae, introdotta da Vittoria Baldino, vice leader alla Camera, che ha espressamente mostrato il suo sostegno per Più Europa firmando il loro referendum.

