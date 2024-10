Conti bancari sotto sorveglianza, la difesa di Coviello afferma: "Non ci sono mai stati dossier"

Conti bancari sotto sorveglianza, la difesa di Coviello afferma: "Non ci sono...

I legali di Vincenzo Coviello, ex dipendente di Intesa San Paolo, sostengono che non ci siano prove di attività di dossieraggio di nessun tipo e che non vi sia stata alcuna cessione di dati a terzi. Coviello è accusato di aver monitorato i conti bancari e le carte di credito di numerosi clienti, incluso il premier Giorgia Meloni.

Accuse di monitoraggio dei conti bancari

Inoltre, i suoi avvocati hanno dichiarato che durante le perquisizioni effettuate il 10 ottobre presso la sua residenza e in altri luoghi a lui appartenenti, non è stata trovata alcuna documentazione pertinente agli atti d’accusa.