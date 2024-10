Indagini in corso: Nessuna attività di dossieraggio o divulgazione di informazioni esterne, dichiarano i legali di Vincenzo Coviello, ex dipendente di Intesa Sanpaolo

Data l’importanza del tema in questione, riteniamo opportuno mettere in evidenza la reale portata della situazione. È possibile affermare con certezza che non ci sono state attività di dossieraggio, di alcun tipo, né tanto meno una divulgazione di informazioni a soggetti esterni.

Questo è quanto dichiarato dai legali di Vincenzo Coviello, l’ex dipendente di Intesa Sanpaolo. Durante le perquisizioni del 10 ottobre effettuate presso il suo domicilio e in altri luoghi a lui collegati, non è emersa alcuna documentazione pertinente ai fatti in esame.

Al momento, non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni sul caso, in rispetto della procedura investigativa in corso. Riteniamo necessario attendere che la Procura della Repubblica porti avanti le indagini e raccolga qualsiasi elemento utile per chiarire i contorni della vicenda.