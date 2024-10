Conti pubblici: Pd, 'da stime Fmi e Confindustria Italia che arranca senza strategia'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Dal Fondo Monetario Internazionale e da Confindustria arrivano previsioni di crescita per l’Italia modeste, peggiori delle stime del governo e inferiori alle tendenze dei Paesi della zona Euro. Nonostante la spinta del Pnrr, la verità è che l&rs...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Dal Fondo Monetario Internazionale e da Confindustria arrivano previsioni di crescita per l’Italia modeste, peggiori delle stime del governo e inferiori alle tendenze dei Paesi della zona Euro. Nonostante la spinta del Pnrr, la verità è che l’Italia arranca, con buona pace della propaganda del governo". Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Partito democratico.

"La legge di bilancio presentata dal ministro Giorgetti non cambierà questa situazione. Le stesse previsioni del governo ci dicono che la spinta espansiva della manovra sarà molto modesta e limitata al solo 2025, con un’economia Italiana destinata a perdere progressivamente terreno rispetto al resto d’Europa. È il risultato di una politica economica rinunciataria, attenta solo a rispettare i parametri di bilancio europei ma del tutto priva di una strategia efficace per rilanciare lo sviluppo e ridurre le disuguaglianze. E quindi in prospettiva fragile anche sotto il profilo del contenimento del debito pubblico".