Un aiuto concreto per le famiglie

Il nuovo emendamento proposto da Fratelli d’Italia (FdI) alla manovra finanziaria prevede un contributo annuale di 500 euro per ciascun figlio a carico fino a 14 anni. Questa misura è pensata per supportare le famiglie nelle spese per servizi extrascolastici, come corsi di lingua, attività culturali, educazione musicale e sportiva. Un’iniziativa che mira a garantire un accesso equo a opportunità educative e formative per i più giovani, contribuendo così al loro sviluppo personale e sociale.

Requisiti per accedere al contributo

Per poter beneficiare di questo sostegno economico, i genitori devono presentare un ISEE inferiore a 35.000 euro. Questa soglia è stata stabilita per garantire che il contributo vada a favore delle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Tuttavia, è importante notare che non ci sono limiti di reddito per coloro che sono coinvolti in percorsi di protezione per uscire da situazioni di violenza. Questa eccezione è fondamentale per garantire che anche le famiglie in situazioni vulnerabili possano ricevere il supporto necessario.

Il Fondo Dote Famiglia

Per finanziare questa iniziativa, è stato istituito il ‘Fondo Dote Famiglia’ presso la presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro. Le risorse per questo fondo provengono dal Fondo per le esigenze di spesa indifferibili, evidenziando l’impegno del governo nel sostenere le famiglie italiane. Questo contributo rappresenta un passo importante verso il riconoscimento del valore delle famiglie e della loro funzione sociale, specialmente in un periodo di incertezze economiche e sociali.