Il nuovo codice della strada entra in vigore a Napoli

La città di Napoli ha dato il via a una serie di controlli rigorosi per garantire il rispetto delle norme del nuovo codice della strada. La Polizia municipale, già attiva nelle prime ore del mattino, ha emesso la prima contravvenzione per uso del cellulare alla guida. Questo segnale rappresenta un cambiamento significativo nella gestione della sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti causati da distrazioni al volante.

Le sanzioni per l’uso del cellulare

Secondo le nuove disposizioni, l’infrazione per uso del cellulare mentre si guida non solo comporta una sanzione pecuniaria, ma prevede anche il ritiro della patente per un periodo che varia da 7 a 15 giorni. Questa misura è stata introdotta per dissuadere i conducenti dall’utilizzare il telefono durante la guida, un comportamento che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali. Nella prima mattinata, in Corso Umberto, sono stati elevati sei verbali, tutti per la stessa violazione, coinvolgendo conducenti di entrambi i sessi.

La risposta della comunità e l’importanza della sicurezza stradale

La reazione della comunità napoletana a queste nuove misure è stata mista. Mentre alcuni cittadini applaudono l’iniziativa della Polizia municipale, ritenendola necessaria per migliorare la sicurezza stradale, altri esprimono preoccupazione per la severità delle sanzioni. Tuttavia, è innegabile che l’uso del cellulare alla guida rappresenti un rischio significativo. Le statistiche mostrano che le distrazioni sono una delle principali cause di incidenti stradali, e le autorità locali stanno cercando di affrontare questo problema con decisione.