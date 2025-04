Una sentenza storica per maltrattamenti e sequestro di persona in Molise

La condanna per maltrattamenti

Una coppia di Casalciprano, un comune in provincia di Campobasso, è stata condannata a cinque anni di reclusione per maltrattamenti e sequestro di persona. La sentenza, emessa dal tribunale locale, segna un importante passo avanti nella lotta contro la violenza domestica e i diritti delle vittime. Gli inquirenti hanno ricostruito una storia agghiacciante che ha visto la vittima, oggi settantenne, costretta a vivere in condizioni disumane per oltre vent’anni.

La vita della vittima

Secondo le indagini condotte dai carabinieri di Bojano, la donna è stata segregata in un vero e proprio tugurio, privandola della libertà e della dignità. La sua esistenza è stata caratterizzata da un isolamento totale, senza alcuna possibilità di contatto con il mondo esterno. Questa situazione di maltrattamenti ha avuto un impatto devastante sulla sua vita, rendendo necessario un intervento decisivo da parte delle autorità. “Oggi si può dire che la donna è veramente libera”, ha dichiarato il procuratore D’Angelo, sottolineando l’importanza di questa sentenza per il ripristino della giustizia.

Le reazioni alla sentenza

La parte civile si è dichiarata soddisfatta per l’esito del processo, evidenziando come la condanna rappresenti un segnale forte contro la violenza domestica. Tuttavia, il difensore della coppia ha già preannunciato un ricorso in Appello, evidenziando che la battaglia legale non è ancora conclusa. Questo caso ha suscitato un ampio dibattito sull’importanza di proteggere le vittime di maltrattamenti e sull’efficacia delle leggi esistenti. La comunità locale si è mobilitata per sostenere la vittima, chiedendo maggiore attenzione e risorse per affrontare situazioni simili in futuro.