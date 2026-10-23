Negli ultimi giorni la zona di demarcazione militare tra le due Coree è tornata al centro dell’attenzione internazionale. Dopo che Pyongyang ha dichiarato di aver spostato nuove unità in posizioni di tiro lungo il confine, Seul ha avanzato un’iniziativa volta a contenere l’escalation. La proposta arriva in un momento in cui le attività militari lungo la DMZ sono in crescita, con minacce di incidenti involontari che preoccupano le autorità di entrambe le parti.

Seul propone un tavolo di discussione militare

Il governo sudcoreano, attraverso il vice ministro per la politica della difesa nazionale Kim Hong-cheol, ha invitato Pyongyang a un incontro volto a ristabilire i canali di comunicazione militare interrotti. L’offerta prevede la verifica congiunta della precisa posizione della Linea di Demarcazione Militare (MDL), la discussione di misure per prevenire scontri accidentali e la definizione di un calendario per le trattative.

Kim ha sottolineato che “date e luoghi specifici potrebbero essere discussi attraverso Panmunjom”, il villaggio simbolico dove i soldati delle due Coree si fronteggiano a distanza ravvicinata.

Dettagli della proposta sudcoreana

Seul si è detta disponibile a includere, oltre alla Corea del Nord, anche le forze guidate dagli Stati Uniti nell’ambito del United Nations Command, auspicando una risposta positiva da parte di Pyongyang.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un quadro di fiducia capace di ridurre le probabilità di incidenti improvvisi, soprattutto in un contesto in cui le attività di sorveglianza e i movimenti di truppe sono intensificati.

Pyongyang intensifica la presenza militare lungo la DMZ

Parallelamente alle proposte diplomatiche di Seul, la Leadership nordcoreana, rappresentata da Kim Yo Jong, ha annunciato il posizionamento di nuove forze in posizioni di tiro lungo il confine. Oltre alle truppe, sono stati installati mine, recinzioni di filo spinato, strade tattiche e muri anticarro, trasformando ulteriormente una delle frontiere più armate al mondo. Questa mossa è stata presentata a Pyongyang come risposta necessaria alle percepite provocazioni del Sud.

Incidenti alla DMZ e accuse reciproche

Le tensioni sono aumentate dopo che tre soldati sudcoreani sono rimasti feriti a causa di esplosioni avvenute vicino alla MDL nella zona occidentale della zona demilitarizzata. Seoul ha attribuito l’esplosione a mine posizionate dalla Corea del Nord e ha richiesto scuse ufficiali, accusa che Pyongyang ha respinto categoricamente, definendola infondata. Il Ministero della Difesa sudcoreano ha avvertito che, se la situazione non verrà affrontata, potrebbero verificarsi ulteriori incidenti.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha ribadito la necessità di un ritorno al dialogo, invitando la Corea del Nord a partecipare a negoziati costruttivi. Kim Yo Jong, tuttavia, ha definito l’idea di colloqui bilaterali “il culmine della farsa”, rifiutando qualsiasi iniziativa che non includa i propri termini. La proposta di Seul, rimasta senza risposta finora, rappresenta quindi una delle ultime speranze di evitare un’escalation più pericolosa nella regione.