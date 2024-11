Tragico incidente stradale a Corigliano Rossano: un uomo di 47 anni ha perso la vita in uno scontro tra una moto e un’auto. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite d’urgenza in ospedale.

Incidente mortale a Corigliano Rossano

Grave incidente sulla Statale 106, nel comune di Corigliano Rossano, all’altezza di Torricella. Un motociclo di grossa cilindrata e un’automobile si sono scontrati frontalmente, causando la morte di Vincenzo Bruno, 47 anni. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse e trasferite in ospedale.

Bruno, che risiedeva a Corigliano Rossano, era alla guida della moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l’automobile. L’impatto è stato violentissimo e avrebbe scatenato un incendio che ha rapidamente avvolto il mezzo, trasformandolo in un ammasso di fiamme e lamiere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.

Incidente mortale a Corigliano Rossano: i soccorsi

Intervenuti sul luogo dell’incidente, gli operatori del SOCAS Soccorso Stradale hanno lavorato per contenere i rischi e rimuovere i veicoli coinvolti, mentre i Carabinieri del Reparto di Corigliano Rossano hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A causa dello scontro, il traffico sulla SS106 è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni sulla viabilità alternativa.