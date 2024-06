Ancora sangue sulle strade italiane: un gravissimo incidente mortale si è verificato nell’ultima ora sulla SS106 a Locri, in provincia di Reggio Calabria.

Incidente mortale a Locri

Nel sinistro autonomo, stando alle prime indiscrezioni, due persone hanno perso la vita, mentre una terza è in codice rosso, ricoverata in condizioni gravissime.

Al momento non si conoscono molti dettagli, né sulla dinamica dell’incidente né sulle cause, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il sinistro sia stato causato da un malore improvviso del conducente e, l’auto, per cause in corso di accertamento, sarebbe finita contro un muro a bordo strada.

La tragedia avrebbe distrutto un’intera famiglia, che viaggiava sull’autovettura.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti, subito dopo la chiamata che ha lanciato l’allarme, i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118, l’elisoccorso e i Carabinieri, che stanno regolando il traffico.

Al momento la circolazione è completamente in tilt, forti i disagi: la strada è bloccata in entrambi i sensi di marcia, per tale motivo gli automobilisti sono costretti a fare inversione nel piazzale del museo di Locri e tornare indietro.

La SS106 è tristemente nota come la “strada della morte”, per l’alto numero di incidenti mortali che vi si verificano in maniera molto frequente.