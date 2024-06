Ancora un incidente sulle autostrade italiane: nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 26 giugno, un furgone si è ribaltato mentre percorreva un viadotto dell’A18, nei pressi dello svincolo di Taormina.

Incidente per il conducente del furgone

Gravi disagi alla circolazione in queste ore in A18, un furgone, in un incidente autonomo, ha occupato l’intera carreggiata con il suo messo, mandando il traffico in tilt.

Sul posto un’ambulanza del 118 e la polizia stradale. Fortunatamente, per l’uomo coinvolto, si è trattato solo di un grande spavento e un mezzo distrutto a causa del violento impatto: avrebbe però riportato solo qualche escoriazione. Al momento non ci sono altri dettagli sulle sue condizioni di salute.

I soccorsi e disagi per la circolazione

Secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbero coinvolti altri veicoli, oltre al furgone ribaltato.

Inevitabili i disagi per la circolazione: sui social si informa che sull’autostrada A18, Messina-Catania, all’altezza del tratto Roccalumera-Taormina direzione CT, ci sono lunghe code. Dunque, si invitano gli automobilisti a prestare molta attenzione in quel tratto autostradale.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato questo incidente e la dinamica: è probabile che bisognerà attendere, le prossime ore, per avere altre informazione in più sulla questione.