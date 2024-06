L'incidente è avvenuto alle 13 in via Chiantigiana a Grassina: due auto si sono scontrate frontalmente con un violento impatto

Un grave incidente si è verificato a Grassina, intorno alle ore 13 di oggi, martedì 25 giugno, in via Chiantigiana all’altezza del ponte prima di via Tegolaia.

L’incidente a Grassina

Il violento impatto tra i due veicoli è avvenuto frontalmente: la parte anteriore delle due auto sarebbe andata distrutta, mentre una utilitaria, delle due coinvolte, è finita intraversata al centro della strada.

Si è reso necessaria la chiamata e il pronto intervento di diverse ambulanze, almeno tre i mezzi dei soccorritori arrivati sul posto. Unitamente agli operatori sanitari, sono giunti sul luogo anche i carabinieri e la polizia municipale, che hanno provveduto nell’immediato a bloccare il traffico in entrambe le direzioni.

Due le persone coinvolte nello scontro, un uomo di 51 anni e l’altro di 42 anni: sarebbero rimasti feriti, ma non in modo grave, trasportati all’ospedale di Ponte a Niccheri.

Gravi disagi alla circolazione

A causa dell’incidente, per ore chi doveva entrare o uscire da Grassina doveva passare da Antella e da Croce a Balatro, ma anche qui, a causa della deviazione, si sono formate code e rallentamenti alla circolazione: il traffico è stato sbloccato in questi ultimi momenti, con la rimozione dei due veicoli.

Ciò che è certo è che in quel tratto di strada, in passato si sono verificati diversi incidenti, che hanno causato la morte di molti cittadini: la questione è stata sollevata dalla popolazione sui social.