L’incidente è avvenuto sulla strada 235 all’incrocio con Magherno, prima di Villanterio ed ha interessato tre veicoli, due macchine ed un camion. Fortunatamente nonostante l’impatto non sono stati registrati decessi, ma le tre persone protagoniste dello schianto hanno subito delle ferite. Al momento non ci sono altri dettagli sulle loro condizioni di salute.

Incidente a Villanterio contro un camion

L’incidente ha avuto luogo nella strada 235 all’incrocio con Magherno, prima di Villanterio, più precisamente sulla curva. A quanto pare sono tre i mezzi protagonisti dello schianto, un camion della Italtrasporti, una Fiat bianca che è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e infine una una Peugeot volata giù dalla scarpatina che costeggia la strada.

Nonostante il numero di veicoli coinvolti, non ci sono state vittime e tutti e tre i guidatori dei mezzi sono rimasti soltanto feriti, anche se non è ancora ben chiaro quale sia il loro stato di salute. Sul posto è poi intervenuta la Polstrada di Pavia e in seguito anche i vigili del fuoco di Lodi e l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza 112 che ha inviato tre ambulanze e un’automedica.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato questo incidente ed è probabile che bisognerà attendere per avere qualche informazione in più sulla questione.