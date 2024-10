Il caso di accesso abusivo ai sistemi informatici

Recentemente, il Gup di Catanzaro ha emesso una sentenza che ha colpito duramente due finanzieri, Ercole Iorio e Antonio De Fazio, condannati a cinque anni di reclusione per accesso abusivo ai sistemi informatici e associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei dati e sull’integrità delle istituzioni, evidenziando come la corruzione possa infiltrarsi anche nei settori più insospettabili.

Le condanne e le richieste del pubblico ministero

Il giudice ha accolto le richieste del pubblico ministero, Saverio Sapia, che aveva chiesto pene severe per gli imputati. Oltre ai due finanzieri, anche l’avvocato Domenico Quaglio è stato condannato a sei anni di reclusione. Quaglio, in contatto con la società informatica “Sirinformat”, è stato accusato di aver facilitato l’accesso abusivo ai sistemi, contribuendo così a un sistema di corruzione ben strutturato.

Le conseguenze delle azioni illecite

Le condanne non si limitano alla reclusione. Gli imputati sono stati anche obbligati a risarcire i danni all’INPS e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si sono costituiti parte civile nel processo. Le indagini hanno rivelato che gli accessi abusivi ai sistemi informatici erano effettuati in cambio di somme di denaro significative, e i dati estratti illecitamente venivano poi commercializzati dalla società informatica, portando a un incremento del fatturato della stessa. Questo scenario mette in luce l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza informatica e di vigilanza per prevenire simili abusi in futuro.