Corruzione: legale Spinelli, 'soldi a tutti ma pensava fossero tracciati'

Milano, 14 mag. (Adnkronos) – "Aldo Spinelli ha detto di aver finanziato tutti, ma con sottoscrizioni elettorali che pensava fossero tracciate". Lo sostiene l'avvocato di Aldo Spinelli, Andrea Vernazza, che difende uno degli arrestati dell'inchiesta che ha causato un terremoto nella politica ligure. L'imprenditore è accusato di corruzione anche nei confronti del governatore Giovanni Toti, attualmente ai domiciliari.

"Non ho fatto nessuna istanza al gip e non farò ricorso in carcere al Riesame" spiega il difensore che rispetto ai capi d'accusa chiede prudenza. "Al reato di corruzione esistono ipotesi alternative, la truffa è solo un esempio e la difesa esplorerà tutte le ipotesi alternative alla corruzione".