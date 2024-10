Brasile, la Corte suprema ripristina X e revoca la sospensione

Fine della sospensione per X in Brasile: la Corte Suprema riammette la piattaforma sociale dopo l'adempimento delle sanzioni legali

La Corte Suprema del Brasile ha revocato il blocco della piattaforma sociale X, precedentemente imposto dal 30 agosto.

La decisione è stata presa dal giudice Alexandre de Moraes, in seguito al completo adempimento delle sanzioni finanziarie da parte dell’azienda di Elon Musk.

La piattaforma ha versato un totale di 28,6 milioni di reais (equivalenti a 4,8 milioni di euro) per diverse violazioni delle normative brasiliane. Questo pagamento rappresenta la somma di molteplici sanzioni: 11 milioni di reais prelevati dai fondi di Starlink per il mancato blocco di alcuni account, 7,3 milioni versati direttamente da X per altre infrazioni, e 10 milioni per aver aggirato le restrizioni durante il periodo di sospensione. Un’ulteriore sanzione di 300.000 reais è stata comminata per la precedente mancata nomina di un rappresentante legale nel paese.

La revoca del blocco è giunta dopo il parere favorevole della Procura Generale della Repubblica, che ha certificato il completo pagamento delle multe. Oltre alle sanzioni pecuniarie, X ha dovuto soddisfare altre condizioni, tra cui la nomina di un rappresentante legale in Brasile e il blocco di nove profili utente indagati per la presunta diffusione di disinformazione.

Questa vicenda segna la conclusione di un prolungato confronto tra l’azienda tecnologica e il sistema giudiziario brasiliano, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative nazionali da parte delle piattaforme social globali.