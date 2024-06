Cosa ci riserva il mercato dopo il taglio dei tassi della BCE?

Come ampiamente previsto la Bce nella riunione del Consiglio direttivo del 6 giugno, ha deciso il taglio dei tassi di interesse di 25 basis point; una riduzione che ha portato il tasso di riferimento al 3,75% dal rialzo record del 4%. Si tratta del primo calo dal 2019 dopo 9 rialzi consecutivi.

La mossa della Banca Centrale mette la parole fine ad un biennio di politica restrittiva con i prezzi saliti sino al 16%. Una politica monetaria che ha dato risultati soddisfacenti: nel Belpaese l’inflazione oramai viaggia intorno all’1% anche se nella media europea resta sopra la soglia del 2%. Secondo S&P, la decisione di Francoforte di alzare i tassi dopo la Fed statunitense e di abbassarli prima suggerisce dinamiche inflazionistiche dissimili al di là dell’Oceano.

L’inflazione di casa nostra è in buona parte ascritta a termini di scambio sfavorevoli piuttosto che a un’eccedenza di domanda. Difficile a questo punto ipotizzare nel breve termine ulteriori riduzioni dei tassi di interesse soprattutto prima che le Fed inizi quest’anno. Inoltre si ipotizza che il taglio dei tassi a cura della Fed si protrarrà sino a metà 2026, ben oltre quindi la conclusione dei tagli da parte europea.

Ipotizzando che l’inflazione si adegui ai target e che la crescita centri il potenziale entro metà 2025 è probabile che la BCE tagli i tassi con cadenza trimestrale sino al terzo trimestre del 2025, con un tasso di interesse minimo applicato ai depositi che le banche commerciali effettuano presso la BCE al 2,5%. Secondo UBS invece le prospettive di inflazione suggeriscono nuove riduzioni del saggio di interesse durante l’anno, al ritmo di un taglio al trimestre sino a tutto il 2025. Evidentemente il taglio dei tassi di interesse rendo mendo appetibili gli investimenti in liquidità da parte di privati e aziende.

Spazio quindi a soluzioni di investimento più durature, come ad esempio portafogli bilanciati e con obbligazioni di qualità. Per RBC B.Bay non ci sarà invece un ciclo di tagli dei tassi di interesse. Gli effetti dell’aumento dei prezzi del gas dopo il conflitto russo-ucraino si sono ridotti notevolmente. Dopo l’annuncio da parte della BCE sul tagli dei tassi, ampiamente previsto e anticipato dal mercato, i mercati azionari sono rimasti piuttosto indifferenti mentre sull’obbligazionario i rendimenti sono saliti. D’altra parte le borse europee sono in attesa di spunti che le portino a nuovi livelli record e un deciso taglio dei tassi da parte della BCE potrebbe essere un’occasione favorevole.

I comparti sensibili ai fattori macroeconomici come l’immobiliare, i viaggi e il tempo libero hanno di fatto allentato la corsa del benchmark nostrano. Malgrado le valutazioni dei titoli europei siano in gran parte più convenienti rispetto a quelli d’oltreoceano, i conflitti in corso, e il differenziale di crescita rispetto ad altre località potrebbero frenare il possibile rialzo nei prossimi mesi.