Cosa significa sognare carne cruda rossa? Come sempre davanti a queste domande, dobbiamo prima interrogarci su cosa sono i sogni e sui significati simbolici che al di fuori del mondo onirico la nostra cultura associa agli oggetti sognati. Solo dopo è il caso di iniziare a fare ipotesi. Proviamo qui a illustrarne alcune, sottolineando che per un’interpretazione definitiva è necessario l’intervento di un professionista, come uno psicologo o un terapeuta.

Che cosa sono i sogni?

Partiamo da questa apparentemente semplice domanda: che cosa sono i sogni? Secondo l’interpretazione psicoanalitica freudiana, i sogni altro non sono che delle manifestazioni del nostro inconscio. Durante il sonno esso verrebbe allo scoperto, mostrandoci le nostre pulsioni più celate e proibite. In seguito a diversi studi ed esperimenti neuropsichiatrici sulla natura dei sogni più recenti, però, si è capito che probabilmente non è proprio così. I sogni sembrerebbero essere infatti una rielaborazione effettuata dal nostro cervello durante il sonno di quello che ci è successo recentemente. Quindi non una fuoriuscita dell’inconscio, ma una rielaborazione. Una rielaborazione che però si lega fortemente ai nostri vissuti emotivi e non, e che quindi effettivamente può avere dei significati da analizzare. Farlo può portare a scoprire dei disagi o delle questioni che, in veglia, abbiamo lasciato sospese o non ci siamo sentiti di affrontare.

La carne: un simbolo universale

In qualsiasi cultura, essendo un alimento basilare, la carne ha una fortissima importanza sia pratica che simbolica. Di solito, soprattutto se cruda, viene associata ad un forte desiderio “carnale” (perdonerete il gioco di parole). Si potrebbe trattare di pulsioni sessuali, oppure di impulsi violenti. Inoltre ricordiamo che per noi, in occidente, la carne cruda tendenzialmente non viene mangiata se non lavorata in modi particolari (come nei casi di una tartare), e quindi si aggiunge anche una possibile componente di tabù o di “animalità”, o di qualcosa di irrisolto, lasciato a metà, non completato.

Cosa significa sognare carne cruda rossa?

Per tutto quello che abbiamo detto sopra, sognare carne cruda rossa potrebbe significare diverse cose in base al contesto del sogno e alle emozioni associate. Nel caso in cui la carne cruda rossa e cruda sia macinata, si ricollega ad una possibile volontà repressa di voler “maciullare” la carne, e quindi potrebbe voler dire che:

sentiamo il desiderio o il bisogno di prevalere con la forza su una situazione corrente ;

; vogliamo il controllo in una determinata relazione ;

; ci sono delle questioni in sospeso che causano in noi tanta rabbia repressa.

Nel caso in cui siamo noi a mangiare la carne rossa cruda, è fondamentale il gusto e l’emozione che associamo ad essa durante il sogno:

se il gusto è piacevole e proviamo soddisfazione , potrebbe stare ad indicare un forte desiderio sessuale inespresso , oppure uno sfogo di aggressività non possibile nel mondo della veglia ;

, potrebbe stare ad indicare un , oppure uno ; se invece il gusto ci appare disgustoso e il mangiare la carne ci è disturbante, tendenzialmente non ci sono legami con l’astinenza sessuale o con il suo desiderio, ma forse un suo rifiuto o un disagio per quanto riguarda quella sfera.

Se invece ci troviamo ad osservare impotenti qualcuno che mangia con gusto della carne rossa cruda, potremmo sentirci privati di potere in alcune situazioni specifiche, o schiacciati da una figura particolare della nostra vita.

Ripetiamo per l’ennesima volta che queste sono solo delle ipotesi in base alle interpretazioni principali, ma che per ogni caso specifico è necessario consultare uno specialista per capire che cosa voglia dire un sogno in particolare. Soprattutto se ricorrente, infatti, potrebbe portare ad un disagio emotivo, mentale e persino fisico; se il sogno viene vissuto male, potrebbe portare ad un nostro rifiuto del sonno, facendoci vivere male il momento dell’addormentamento.