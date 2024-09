Cosa sta accadendo con Lino al Grande Fratello? Sta affrontando una squalifica?

Lino Giuliano, noto partecipante di Temptation Island, è al centro di una controversia online per offese omofobe contro un tiktoker e un presentatore napoletano, mettendo a rischio la sua partecipazione al Grande Fratello. Vari commentatori, tra cui il sito di notizie Davide Maggio, hanno chiesto la sua espulsione dal programma televisivo. Nonostante la polemica, Giuliano sembra tranquillo come dimostra un post su Instagram. L'ipotesi più probabile è che Alfonso Signorini, conduttore del programma, lo riprenda in una delle prime puntate.

“Lino merita di essere espulso! Non c’è molto altro da dire: Lino Giuliano non dovrebbe essere ammesso nel programma. È paradossale che sia stato selezionato come concorrente da annunciare su Canale 5 nel celebre show di Silvia Toffanin. Sembra che alla produzione del GF non importi cosa facciano per danneggiare la loro reputazione. La questione essenziale è perché abbiano scelto Lino Giuliano, che aveva già mostrato il suo lato peggiore a Temptation Island, trasmesso dalla stessa televisione. E, francamente, il suo commento sui social media non sorprende affatto”.

Ci potrebbe essere un’espulsione in vista per Lino Giuliano dal Grande Fratello?

Anche Deianira Marzano è intervenuta recentemente, condividendo alcuni dettagli interessanti su Lino: “La sua partecipazione è a rischio? Certo, perchè gli è stato detto che potrebbe non partecipare e sembra che abbia già coinvolto il suo avvocato riguardo al contratto firmato. Per quanto riguarda quello che è successo ieri sotto al video di presentazione del Grande Fratello, sembra che la sua partecipazione potrebbe essere a rischio! Sono delusa, gli avevo dato una possibilità e cortesemente proposto di unirci per la cena un giorno, forse insieme ad Alessia se avessero fatto pace. Ma ho dovuto cambiare opinione, dopo quello che ho visto ieri, e dopo aver discusso la questione sui social, sono stata bloccata da lui”.

Nel frattempo, Giuliano ha condiviso un post su Instagram dove si vede, molto sereno, mentre ascolta musica nella sua macchina. Nonostante la tempistica, è improbabile che venga eliminato dal Grande Fratello prima dell’inizio, dato che c’è un contratto di mezzo e la sua presentazione è stata già effettuata a Verissimo. Più plausibile, invece, che Alfonso Signorini lo reprimenda direttamente in una delle prime puntate.

È evidente che Lino non è l’autore di questo post, abbiamo imparato a conoscerlo bene. Inoltre, c’è una dichiarazione che proprio non sopporto: “io amo i gay, io ho amici gay”…come fanno risuonare le unghie che stridono!