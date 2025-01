Un bambino di tre anni è stato ricoverato in terapia intensiva per una grave infiammazione. Dato che non si è trattato del primo caso di ricovero i Carabinieri di Cosenza hanno aperto un'inchiesta.

L’arrivo del bambino all’ospedale non è un caso isolato bensì è stato portato al nosocomio nei giorni scorsi per traumi che riportava sul corpo. Una situazione che ha fatto immediatamente scattare l’inchiesta da parte delle Forze dell’Ordine.

Dopo un’attenta verifica da parte del personale medico è stata riscontrata l’infiammazione nella zona testicolare, e di conseguenza i medici hanno preferito trasferirlo nel reparto di terapia intensiva al fine di curarlo.

Il caso è al vaglio dei Carabinieri

I Carabinieri di Cosenza hanno quindi provveduto ad aprire un’inchiesta sui familiari del piccolo e qualora venissero effettivamente riscontrati i maltrattamenti per i familiari vi sarebbero gravi ripercussioni.

Al momento vige il massimo riserbo sull’indagine sia per l’età del bambino ma anche perché non vi sono ancora gli elementi necessari a procedere.