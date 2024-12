Cosenza, sospeso il Consiglio comunale di Scalea per dimissioni di massa

La crisi politica a Scalea

La situazione politica a Scalea, comune della provincia di Cosenza, è diventata critica dopo che nove dei diciassette consiglieri comunali hanno presentato le loro dimissioni. Questo evento ha portato la prefetta di Cosenza, Rosa Maria Padovano, a prendere una decisione drastica: sospendere il Consiglio comunale. La decisione è stata motivata dalla necessità di garantire il normale funzionamento degli organi elettivi, che al momento risultano compromessi.

Intervento della prefetta

La prefetta ha agito in base a quanto previsto dalla normativa vigente, che consente l’intervento in caso di gravi e urgenti necessità. Con la sospensione del Consiglio, è stata affidata la gestione provvisoria del Comune a Giuseppe Di Martino, viceprefetto e capo di Gabinetto della Prefettura di Cosenza. Di Martino avrà poteri equivalenti a quelli del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale, permettendo così di garantire la continuità amministrativa in un momento di crisi.

Le conseguenze delle dimissioni

Le dimissioni di massa dei consiglieri comunali non sono un evento isolato, ma riflettono una crisi più ampia che coinvolge la politica locale. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla stabilità dell’amministrazione comunale e sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. La situazione a Scalea è un campanello d’allarme per altre amministrazioni locali, che potrebbero trovarsi a fronteggiare simili problematiche in futuro.