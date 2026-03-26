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Cosmoprof Bologna, al via la 57ª edizione: il beauty mondiale guarda all’Italia

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Oltre 3.100 espositori da 68 Paesi per un evento sold-out che conferma Bologna hub globale della cosmetica tra innovazione, business e internazionalizzazione....

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Oltre 3.100 espositori da 68 Paesi per un evento sold-out che conferma Bologna hub globale della cosmetica tra innovazione, business e internazionalizzazione.

https://www.youtube.com/watch?v=nyFn_FubhxQ