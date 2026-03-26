Home > Video > Cosmoprof Bologna, al via la 57ª edizione: il beauty mondiale guarda all’I... Cosmoprof Bologna, al via la 57ª edizione: il beauty mondiale guarda all’Italia Oltre 3.100 espositori da 68 Paesi per un evento sold-out che conferma Bologna hub globale della cosmetica tra innovazione, business e internazionalizzazione.... di Adnkronos Pubblicato il 26 Marzo 2026 alle 16:22 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Oltre 3.100 espositori da 68 Paesi per un evento sold-out che conferma Bologna hub globale della cosmetica tra innovazione, business e internazionalizzazione. https://www.youtube.com/watch?v=nyFn_FubhxQ