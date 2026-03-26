Cosmoprof, Galanti: “ cosmetica italiana traina l’export, +70% dal 2019”

La cosmetica italiana si conferma un asset strategico del made in Italy, con una crescita dell’export del 70% tra il 2019 e il 2025, fino a 8,8 miliardi di euro e un saldo commerciale positivo oltre i 5 miliardi. Lorenzo Galanti ha evidenziato il ruolo dell’Italia, quinto esportatore globale con...

La cosmetica italiana si conferma un asset strategico del made in Italy, con una crescita dell’export del 70% tra il 2019 e il 2025, fino a 8,8 miliardi di euro e un saldo commerciale positivo oltre i 5 miliardi. Lorenzo Galanti ha evidenziato il ruolo dell’Italia, quinto esportatore globale con una quota del 6,2%, e l’impegno di ICE Agenzia nel sostenere l’internazionalizzazione e portare a Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 centinaia di buyer esteri qualificati.

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