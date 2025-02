Cosmoprof, Zannini: "Attendiamo oltre tremila espositori da 65 paesi"

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “La prossima edizione di Cosmoprof si presenta molto bene, i numeri sono molto positivi. Attendiamo oltre tremila espositori da 65 paesi con una crescita generale del +5,8%. Le aspettative sono positive, ad oggi la visitazione è in crescita rispetto all’anno scorso, soprattutto per la parte estera. Per quanto riguarda i contenuti, come ogni anno, dedichiamo approfondimenti di carattere tecnico e contenutistico in modo che ogni operatore possa avere le risposte che attende”.

Queste le parole di Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, che all’Adnkronos spiega i numeri della 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La manifestazione è l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica.

“L’attesa è molto alta, gli operatori hanno importanti aspettative e in questi giorni stiamo registrando un grande interesse anche sui social. Il tasso di internazionalità di Cosmoprof è molto alto, abbiamo 29 collettive nazionali con due novità: la Tunisia e la California. Cosmoprof si riconferma la piattaforma per eccellenza di business, attendiamo visitatori da oltre 150 paesi” conclude Zannini.