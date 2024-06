Cospito: Pd, 'Nordio venga in aula a chiarire su caso Delmastro-Donzelli'**

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Oggi nel procedimento penale a carico di Delmastro e risultato che il capo del Dap ricorda di aver ricevuto una telefonata domenica 29 gennaio 2023 dal sottosegretario in cui chiedeva una relazione sul caso Cospito. Lunedì la relazione è stata inviata e poi un'altra più dettagliata richiesta con un'altra telefonata da Delmastro. E sulla relazione il capo del Dap aveva apposto la formula ' 'limitata diffusione'. Martedì 31 gennaio Donzelli si alzava in aula alla Camera per diffondere il contenuto riservato di quella relazione". Così Federico Gianassi del Pd in aula alla Camera.

"Noi da quel giorno continuiamo a chiedere le dimissioni di Delmastro per la rivelazione di un documento riservato a un collega di partito che lo ha usato per manganellare l'opposizione. Questi fatti politicamente gravissimi sono confermati dal capo del Dap e il ministro Nordio ha l'obbligo di venire in aula e dire come sia possibile che un sottosegretario che viola il segreto possa restare il suo posto. Su questo fatto pretendiamo che il ministro venga in aula".