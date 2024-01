Cossiga: Fontana, 'Fondo un dono di memoria storica di grande utilità e beneficio per tutti'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "La Camera dei deputati è oggi lieta di presentare l’Inventario del Fondo Francesco Cossiga, che i figli – Anna Maria e Giuseppe - hanno deciso di donare alla nostra Istituzione per metterlo a disposizione della comunità scientifica e di tutt...

Roma, 17 gen (Adnkronos) – "La Camera dei deputati è oggi lieta di presentare l’Inventario del Fondo Francesco Cossiga, che i figli – Anna Maria e Giuseppe – hanno deciso di donare alla nostra Istituzione per metterlo a disposizione della comunità scientifica e di tutti i cittadini. Si tratta di un archivio di notevole importanza storica e di significativa consistenza documentale". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alla presentazione del volume 'Inventario del Fondo Francesco Cossiga'.

"Questa opera consente di ripercorrere circa 70 anni di storia del nostro Paese, dal 1944 al 2011. I fascicoli che lo compongono offrono il punto di vista di uno dei maggiori protagonisti della vita politica e istituzionale italiana nelle diverse fasi che ne hanno scandito l’impegno a servizio del nostro Paese. Essi sono anche una preziosa testimonianza diretta su fatti e personalità, anche straniere, di quegli anni", ha spiegato Fontana.

"Dagli esordi – nell’amatissima Sardegna – all’ascesa alle più alte cariche istituzionali, l’itinerario personale di Francesco Cossiga testimonia la convinzione che lo ha sempre guidato: quella del “primato della politica”. Un primato che in lui era innanzitutto di valori. Egli ha creduto fermamente nella centralità della persona umana", ha proseguito Fontana.

(Adnkronos) – "È stato un grande sostenitore della forza della democrazia e della necessità di difenderla anche nei suoi possibili momenti di fragilità. Nella politica, a suo avviso, confluisce il patrimonio di umanità e di principi che compone la materia viva della nostra Costituzione", ha sottolineato Fontana.

"Le carte che ci sono affidate sono preziose anche per comprendere storicamente la sua personalità politica e istituzionale, al centro di alcuni degli snodi più complessi della storia nazionale ed europea. Quello che si percepisce dalla lettura di questo volume è la vastità degli interessi del Presidente Cossiga. In particolare, si può cogliere anche la sua sensibilità verso i cambiamenti sociali nel nostro Paese e le sue intuizioni rispetto ai grandi temi della politica. Sono convinto che questo dono di memoria storica, che viene oggi presentato al pubblico, sarà di grande utilità e beneficio per tutti", ha concluso.