Covid: Ciani in aula, 'in commissione episodio grave, sia ristabilita correttezza voto'**

Roma, 17 gen (Adnkronos) – "Quello che è accaduto ci sembra molto grave, che non sia stato registato il voto espresso ci appare molto grave. In nome della correttezza, della lealtà, del rispetto del regolamento e dell'istituzione in cui ci troviamo, quello che è accaduto può rappresentare un vulnus piuttosto grave, la pregherei di ristabilire la correttezza del nostro lavoro". Lo ha detto in aula alla Camera il vice capogruppo del Pd sul voto in commissione Affari sociali sulla commissione Covid.