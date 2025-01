La situazione globale della persecuzione anticristiana

Negli ultimi anni, la persecuzione anticristiana ha raggiunto livelli senza precedenti, con un numero crescente di cristiani che affrontano discriminazioni e violenze a causa della loro fede. Secondo il Rapporto World Watch List 2025, presentato dalla Ong Porte Aperte/Open Doors, oltre 380 milioni di cristiani nel mondo vivono in condizioni di alta persecuzione. Questo dato rappresenta un cristiano ogni sette, un fenomeno che richiede un’attenzione urgente da parte della comunità internazionale.

Focus sui paesi più colpiti

Il rapporto mette in evidenza i primi 50 paesi dove la persecuzione è più intensa. La Corea del Nord mantiene il suo primato, essendo al primo posto da 23 anni, seguita da paesi dell’Africa Subsahariana, dove la violenza è in aumento. Le guerre civili in Yemen e Myanmar hanno aggravato ulteriormente la situazione, rendendo la vita dei cristiani sempre più difficile. In Asia Centrale, l’autoritarismo crescente ha portato a un deterioramento delle condizioni di vita per i cristiani, con il Kirghizistan che ha registrato il maggior aumento nel punteggio di persecuzione.

Il ruolo del cristianesimo nel dialogo interreligioso

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha sottolineato l’importanza di riconoscere il ruolo del cristianesimo come ponte tra diverse civiltà. Secondo Delmastro, è fondamentale che l’Occidente non ignori la situazione attuale e non si vergogni del proprio passato coloniale. La presenza cristiana è essenziale per garantire un dialogo interreligioso pacifico, specialmente in regioni come il Medio Oriente, dove le tensioni sono elevate. La comunità cristiana ha storicamente svolto un ruolo cruciale nel promuovere la pace e la comprensione tra culture diverse.