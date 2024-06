Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, ha spiegato che gli esseri umani sono un pericolo per il pianeta. Lo ha dichiarato durante il discorso sul clima al Museo di Storia Naturale di New York in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente.

Crisi climatica, Guterres: “Esseri umani come meteorite che ha sterminato i dinosauri”

Antonio Guterres, durante il discorso sul clima al Museo di Storia Naturale di New York, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, ha spiegato che gli esseri umani rappresentano lo stesso pericolo per il pianeta del meteorite che ha sterminato i dinosauri. “Non siamo solo in pericolo, siamo in pericolo” ha dichiarato.

Maggio 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato al mondo “segnando il dodicesimo mese di file” per essere il mese più caldo, ha dichiarato il segretario generale dell’ONU. “L’Organizzazione Meteorologica Mondiale afferma oggi che c’è l’80% di probabilità che la temperatura media annua superi il limite di 1,5 ºC in almeno uno dei prossimi cinque anni” ha aggiunto, sottolineando che il pianeta sta cercando di dire qualcosa ma gli esseri umani non lo ascoltano. “È il momento della crisi climatica. È il momento di mobilitarsi, agire e reagire” ha spiegato.

Crisi climatica, Guterres: “Stiamo già superando il limite di 1,5 gradi”

“La verità è che stiamo già superando il limite di 1,5 gradi” di riscaldamento globale, come ha spiegato Guterres, che ha aggiunto che nel 2015 il rischio era nullo. ma nei prossimi 5 anni la temperatura media potrebbe essere di 1,5 gradi superiore a quella dell’era preindustriale. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha condiviso i nuovi dati dell’Organizzazione meteorologica mondiale e del Copernicus Climate Change Service.