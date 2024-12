Un incubo che dura da troppo tempo

La storia di Cristina Incorvaia, ex protagonista di Uomini e Donne, è un esempio drammatico di come lo stalking possa trasformarsi in un vero e proprio incubo. Durante la sua recente ospitata a Pomeriggio Cinque, Cristina ha condiviso con il pubblico le sue esperienze angoscianti, iniziando da quando ha presentato una denuncia contro il suo stalker nel settembre 2022. Nonostante la denuncia, l’ex corteggiatrice ha vissuto nel terrore, consapevole che il suo aguzzino era libero di muoversi e di perseguitarla. La paura ha segnato profondamente la sua vita quotidiana, costringendola a rinunciare a molte delle sue libertà.

La condanna e la speranza di libertà

Fortunatamente, la situazione di Cristina ha visto un cambiamento significativo. Recentemente, il suo stalker è stato condannato ai domiciliari per un ulteriore anno, un sollievo per l’ex corteggiatrice che ha dichiarato di sentirsi finalmente più al sicuro. “È appena arrivata la chiamata del mio legale che ci avvisa che la custodia cautelare è stata prorogata”, ha affermato, esprimendo un misto di sollievo e preoccupazione. La proroga della custodia cautelare rappresenta un passo importante nella sua lotta contro la paura e l’ansia che l’hanno accompagnata per troppo tempo.

Un incontro che si trasforma in ossessione

Durante l’intervista, Cristina ha descritto come il suo incontro iniziale con lo stalker fosse apparentemente innocuo. “Passeggiavo con il mio cane, lui si è avvicinato gentilmente. Mi offriva il caffè”, ha raccontato, sottolineando come all’inizio sembrasse un normale rapporto di conoscenza. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata, trasformandosi in un’ossessione. L’uomo ha iniziato a presentarsi a casa sua, minacciandola e rendendole la vita impossibile. “Io non avevo più una vita. Io ero in prigione e lui era libero”, ha dichiarato, evidenziando il dramma che ha vissuto.

Le minacce e la denuncia

Le minacce ricevute da Cristina sono state devastanti. Durante l’intervista, sono stati mostrati video che documentano le intimidazioni subite, tra cui frasi agghiaccianti come “Io prendo il fucile e vi ammazzo tutti”. Queste parole hanno reso evidente la gravità della situazione e la necessità di prendere misure drastiche. Nonostante la denuncia, l’ex corteggiatrice ha dovuto affrontare un anno di angoscia, mentre il suo stalker continuava a rimanere libero, creando un clima di terrore intorno a lei e alla sua famiglia.