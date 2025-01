Drammatico incidente ieri, 18 gennaio 2025, nella stazione sciistica di Astùn, sui Pirenei. Un cavo della seggiovia si è spezzato facendo cadere diversi sciatori da 15 metri di altezza. Ci sono almeno 17 feriti, due sarebbero in gravi condizioni.

Crolla seggiovia ad Astùn: bilancio provvisorio di 17 feriti, 2 gravi

Quello che doveva essere un sabato all’insegna dello sport e del divertimento si è trasformato in un incubo per diversi sciatori. Un cavo di una seggiovia si è infatti improvvisamente spezzato nella stazione sciistica di Astùn, sui Pirenei, facendo cadere da un’altezza di 15 metri diverse persone. Alcune seggiovie si sono capovolte lasciando alcuni sciatori agganciati con gli sci a testa in giù. Per fortuna non ci sono state vittime, il bilancio è di almeno 17 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, in particolare una donna portata all’ospedale Miguel di Saragozza. Ecco le parole di un testimone: “All’improvviso le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava”. Tra le persone coinvolte nell’incidente anche l’eurodeputato del Partido Popular Borja Gimenez, che non ha però riportato ferite.

Crolla seggiovia ad Astùn: un guasto alla carrucola

La stazione sciistica di Astùn è stata subito chiusa, il direttore generale delle emergenze del governo di Aragona, Miguel Angel Clavero, ha spiegato che l’incidente è stato causato da un guasto alla carrucola di ritorno della seggiovia, che ha portato alla rottura del cavo.