Continuano le ricerche dell’ultimo tra gli otto operai coinvolti nel crollo avvenuto in un cantiere a Firenze la mattina dello scorso venerdì.

Le ricerche dell’ultimo disperso

L’ultimo operaio disperso si chiama Bouzekri Rachimi, è marocchino e ha 56 anni.

Rachimi risulta ancora disperso, mentre sono stati invece trovati tutti i suoi colleghi, di cui quattro morti e tre feriti.

Tra le macerie del cantiere, dove è in corso di costruzione un supermercato Esselunga, stanno lavorando senza sosta i Vigili del fuoco che tra ieri e la notte scorsa hanno rimosso la trave che ha ceduto provocando il crollo a catena dei solai. La trave, stando a quanto appreso, si muoveva. Ora che è stata rimossa è possibile proseguire nelle ricerche dell’ultimo disperso.

Volevamo un parco

Intanto nel luogo della tragedia, in via Mariti a Firenze, è comparso uno striscione che recita: “Fateci un parco. Ci abbiamo sempre voluto un parco!” Simbolo della lotta dei residenti contro la costruzione di un nuovo supermercato nella grande area in cui sorgeva l’ex Panificio militare.