Quattro morti nel crollo del cantiere Esselunga: Nardella dichiara il lutto cittadino a Firenze

Una tragedia che non si arresta, continua a salire il numero dei morti nel crollo del cantiere a Firenze. Il sindaco Nardello ha dichiarato il lutto cittadino in città.

«Continuano le attività di rimozione delle travi e dei detriti per estrarre gli operai ancora sotto le macerie del crollo del cantiere supermercato Firenze. Ringraziamo i vigili del fuoco e tutti i soccorritori e volontari impegnati in questa delicata e complessa attività».

«Domani, in occasione del lutto cittadino, osserveremo un minuto di silenzio in Piazza della Signoria alle 15 con la giunta e tutti coloro che vorranno esserci. Invito tutti i cittadini a dedicare un momento di raccoglimento a quell’ora per ricordare uniti le vittime».