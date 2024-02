Il sinistro mortale è avvenuto durante la notte sulla Maremonti, nel tratto di strada tra Canicattini e Siracusa.

Incidente a Siracusa, morto agente penitenziario

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno notato l’auto ribaltata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato il corpo dalle lamiere e la polizia municipale. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima, Nicolò Fazzone, si trovasse al volante della sua auto quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada ribaltandosi. Le cause dell’incidente mortale sono ancora da appurare. Non sembrano essere state coinvolte altre macchine. Il pm ha disposto il sequestro della salma per determinare la causa del decesso.

Chi era la vittima

Nicolò Fazzone era un operatore della Polizia penitenziaria di 52 anni, nato a Palermo e residente a Melilli dove viveva con la famiglia. Lavorava come agente presso il penitenziario di Brucoli ad Augusta, ma recentemente era stato trasferito al carcere di Siracusa, a Cavadonna. La Maremonti collega il capoluogo aretuseo con i Comuni della zona montana. La polizia è ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e fare luce sulla morte prematura. Non è chiaro infatti se si sia trattato di un momento di distrazione oppure di un malore improvviso.