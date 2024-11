Un crollo inaspettato nel cuore di Roma

Nel pomeriggio di ieri, un episodio preoccupante ha scosso il centro di Roma, precisamente in via del Corso, dove alcuni cornicioni della storica chiesa di San Giacomo sono crollati. L’incidente ha coinvolto un uomo di 51 anni, residente nella zona, che è rimasto leggermente ferito a una gamba. Il ferito è stato prontamente trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde per ricevere le necessarie cure.

La chiesa di San Giacomo, un importante punto di riferimento per la comunità locale, era stata recentemente oggetto di sopralluoghi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Tuttavia, come ha dichiarato don Giuseppe Trappolini, parroco della chiesa, non erano state rilevate criticità significative. “È un miracolo che non sia successo niente di più grave; poteva essere una tragedia, considerando che davanti alla chiesa c’è sempre molta gente”, ha commentato il parroco, esprimendo la sua preoccupazione per la sicurezza dei fedeli e dei passanti.

Le celebrazioni rinviate

Il crollo è avvenuto in un momento particolarmente significativo, poiché oggi era prevista una celebrazione per commemorare i duecento anni della parrocchia, con la partecipazione del nuovo vicario, Mons. Baldo Reina. A causa dell’incidente, le celebrazioni sono state rinviate, lasciando la comunità in attesa di aggiornamenti sulla situazione della chiesa e sulla sicurezza del luogo.

La chiesa di San Giacomo, con la sua storia secolare, rappresenta un patrimonio culturale e religioso per la città di Roma. La notizia del crollo ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i visitatori, che temono per la sicurezza degli edifici storici, spesso soggetti a deterioramento a causa del passare del tempo e delle condizioni atmosferiche.

La sicurezza degli edifici storici a Roma

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici storici a Roma, una città ricca di patrimonio architettonico. Le autorità locali sono chiamate a garantire che tali eventi non si ripetano, implementando controlli più rigorosi e interventi di manutenzione preventiva. La sicurezza dei cittadini e dei turisti deve essere una priorità, soprattutto in un’area così frequentata come il centro di Roma.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità si unisce nel sostegno al ferito e nella speranza che la chiesa di San Giacomo possa tornare presto a essere un luogo di incontro e celebrazione per tutti.