Crollo Firenze: Bonelli, vittime per leggi criminale e ipocrite'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Due delle vittime della strage del cantiere Esselunga erano irregolari e senza permesso di soggiorno. Non sono morti due irregolari ma due persone che non si è voluto regolarizzare a causa di leggi criminali e ipocrite. L’assenza dei controlli è il problema più importante della strage dei morti sul lavoro in Italia". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"A questo si aggiunga che mancano il 50% degli ispettori del lavoro che sarebbero necessari per abbattere la piaga del lavoro nero e che la logica dei subappalti favorisce una inaccettabile e pericolosa deregulation accentuata dalla riforma di Salvini voluta sul codice appalti. Servono risorse per nuove assunzioni agli Ispettorati del lavoro ed è urgente regolarizzare le persone migranti che lavorano."