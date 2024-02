Crollo Firenze: Fratoianni, 'basta retorica, servono fatti'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Con quella di Firenze assistiamo all’ennesima strage sul lavoro e non basta più il cordoglio. Servono più ispettori e più controlli nei cantieri e nelle aziende, occorre intervenire sulla catena infinita di appalti e subappalti che questo ...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Con quella di Firenze assistiamo all’ennesima strage sul lavoro e non basta più il cordoglio. Servono più ispettori e più controlli nei cantieri e nelle aziende, occorre intervenire sulla catena infinita di appalti e subappalti che questo governo ha ulteriormente allungato. Serve il reato di omicidio sul lavoro altrimenti è solo retorica". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video su twitter.

"Di fronte a questa insopportabile tragedia continua, la gran parte della politica -aggiunge il parlamentare rossoverde toscano – si costerna, si indigna, si impegna (a parole) … e poi getta la spugna con gran dignità, come avrebbe detto De Andrè. Passato il momento dell’emozione non è mai colpa di niente e di nessuno, anzi dalle parti del governo qualcuno incredibilmente fa pure l’offeso – conclude Fratoianni – quando gli si sbatte la realtà in faccia e le loro responsabilità".