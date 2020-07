Maltempo, allarme in Italia: allerta gialla per 9 regioni

Allarme maltempo in Italia con allerta gialla per 9 regioni.

Allarme maltempo in Italia con allerta gialla diramata in 9 regioni, soprattutto dopo quello che è successo a Palermo. Il rischio di temporali per la giornata di oggi è molto forte. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con la diramazione di allerta gialla per ben 9 regioni.

I fenomeni meteo, secondo la Protezione Civile, potrebbero determinare anche criticità idrogeologiche e idrauliche. Le zone interessate ai temporali sono Emilia- Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Maltempo in Italia

Sono giornate di maltempo in gran parte dell’Italia. Si parla di un’ampia area depressionaria che tende a scendere verso l’Italia, facendo retrocedere l’area di alta pressione, che non è abbastanza forte da respingere la perturbazione.

Ci sarà una grande instabilità meteorologica in tutto il nostro Paese, con temporali e nubifragi improvvisi, accompagnati da forti venti e grandinate. Nella fascia adriatica i fenomeni saranno molto più intensi, ma anche su parte delle regioni del centro e l’arco alpino e alcune regioni del nord.

L’allerta gialla è stata emanata per rischio temporali in 9 regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Per quanto riguarda l’allerta gialla di ordinaria criticità per il rischio idrogeologico sono interessate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Toscana. Saranno interessate in particolar modo alcune zone di queste regioni e non l’intero territorio. I fenomeni temporaleschi saranno improvvisi e a tratti molto forti, proprio come è accaduto a Palermo nei giorni scorsi.