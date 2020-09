Secondo le previsioni meteo per l'Italia, arriva la neve a bassa quota e sono previsti rovesci durante l'ultimo weekend di settembre.

Svolta autunnale per fine settembre 2020, secondo le previsioni meteo per l’Italia arriva la neve e con lei anche abbondanti rovesci. Tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, un vasto vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, sospinto da aria più fredda di origine polare, raggiungerà il nostro Paese.

Meteo Italia: arriva la neve

Rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche con rischio di forti temporali, mentre sulle vette alpine e non solo potrebbe addirittura fioccare la neve, mediamente intorno ai 1600/1700 metri. L’ulteriore afflusso di aria fredda nei bassi strati dell’atmosfera, spinta da precipitazioni intense, farà scendere la quota delle nevicate fin verso i 1200/1300 metri dalle prime ore di sabato 26 settembre. La catena alpina centrale ed orientale sarà più esposta a questo fenomeno.

Ci saranno dunque anche piogge e rovesci temporaleschi, soprattutto sulle Regioni del Centro-Sud e le due isole maggiori. Rinforzano anche i venti dai quadranti settentrionali, il ché si traduce in rischio di mareggiate lungo le coste più esposte.

Previsioni meteo per domenica 27

Domenica 27 settembre sono previsti temporali violenti e forti raffiche di vento, possibili nubifragi nel basso Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Piogge diffuse e localmente forti anche sul Lazio, con particolare concentrazione sulla città di Roma.

Solamente il Nordovest dell’Italia beneficerà di maggiori schiarite, anche se dovrà fare i conti con il primo vero freddo della stagione: i valori della temperatura scenderanno fin sotto i 7 gradi centigradi al primo mattino, per poi alzarsi gradualmente nell’arco della giornata.