Cuba: media, 'Usa hanno iniziato a lavorare al cambio di regime entro la fine dell'anno'

Cuba: media, 'Usa hanno iniziato a lavorare al cambio di regime entro la...

Cuba: media, 'Usa hanno iniziato a lavorare al cambio di regime entro la...

Washington, 22 gen. (Adnkronos) - L'amministrazione statunitense ha iniziato a lavorare per sostituire il regime comunista a Cuba entro la fine dell'anno, Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei dettagli. Secondo il quotidiano, l'amministrazione di Donald Tru...

Washington, 22 gen. (Adnkronos) – L'amministrazione statunitense ha iniziato a lavorare per sostituire il regime comunista a Cuba entro la fine dell'anno, Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei dettagli. Secondo il quotidiano, l'amministrazione di Donald Trump sta lavorando per identificare figure all'interno del governo cubano che potrebbero contribuire a raggiungere un accordo che porti alla destituzione dell'attuale governo guidato dal presidente Miguel Díaz-Canel.

Secondo le fonti, l'amministrazione Trump ritiene che l'economia cubana sia vicina al collasso e che il governo non sia mai stato così fragile dopo la perdita di un sostenitore centrale come Maduro.