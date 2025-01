**Cultura: Agrigento Capitale, ex prefetto Cucinotta neo presidente Fondazione**

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – E' l'ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, la neo presidente della Fondazione Agrigento capitale della cultura 2025. Prende il posto di Giacomo Minio, che si è dimesso nei giorni scorsi. "La sua esperienza istituzionale e la sua profonda conoscenza del territorio rappresentano una garanzia di competenza e visione strategica per il rilancio delle iniziative culturali della città", dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani esprimendo "le più sincere congratulazioni".

"Con questa nomina si apre un nuovo corso, improntato all'efficienza e alla concretezza – aggiunge il governatore -, affinché il prestigioso riconoscimento di Agrigento come Capitale italiana della cultura possa tradursi in progetti ambiziosi e realizzazioni senza più intoppi. La Regione continuerà a essere al fianco della Fondazione per sostenere ogni iniziativa volta a valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario del nostro territorio".