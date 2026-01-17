Cultura: Mattarella ringrazia presenza Giorgetti a l'Aquila, 'economia trae benefici'

L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - "Rivolgo un saluto al ministro dell'Economia, che penso sia qui non soltanto perché ci troviamo ospiti della Guardia di Finanza, che ringraziamo, ma anche per sottolineare il legame tra economia e cultura, i benefici che l'economia trae dall...

L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) – "Rivolgo un saluto al ministro dell'Economia, che penso sia qui non soltanto perché ci troviamo ospiti della Guardia di Finanza, che ringraziamo, ma anche per sottolineare il legame tra economia e cultura, i benefici che l'economia trae dalla cultura". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026.