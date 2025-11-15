Cursi: Rotondi, 'addio all'ultimo democristiano fanfaniano'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Addio a Cesare Cursi, ultimo democristiano fanfaniano. Ha attraversato prima e seconda Repubblica compiendo scelte che sono sempre coincise con le nostre, compreso il sostegno disinteressato a Giorgia Meloni". Lo scrive su X Gianfranco Rotondi.
