Cybersicurezza: Ronzulli (FI), 'centro anticrimine polizia è un'eccellenza italiana'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della polizia di Stato è un'eccellenza assoluta del nostro comparto sicurezza. In un mondo sempre più interconnesso, i rischi legati allo spazio digitale via via più numerosi e insidiosi. La protezione delle infrastrutture critiche e la difesa dagli attacchi informatici rappresenta quindi una frontiera essenziale per la tutela della democrazia, dell’economia e dei diritti dei cittadini".

Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, a margine della cerimonia per il ventennale del Centro.

"Non possiamo perciò che ringraziare le donne e gli uomini di questo Centro per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente, con competenza, dedizione e professionalità, a garanzia della sicurezza delle infrastrutture informatizzate di rilevanza nazionale. Il loro impegno contribuisce a rendere l’Italia più sicura anche nel cyberspazio. Il compito della politica e delle istituzioni è mettere loro, come tutti coloro che operano nel comparto sicurezza-difesa, nelle condizioni di lavorare meglio. Lo faremo lavorando, anche nella prossima manovra, per rispondere alle esigenze di questo settore strategico", conclude.