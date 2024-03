Daily Crown: l'esperta, 'Harry ha danneggiato Carlo, non scriverà sequel di 'Spare''

Londra, 20 mar. (Adnkronos) – Il principe Harry ha accantonato qualsiasi progetto di sequel del suo best seller 'Spare' dopo aver "danneggiato" la sua relazione con re Carlo a causa dei molti attacchi a Camilla presenti nel libro. Ne è convinta l'esperta reale Ingrid Seward, che a 9Honey ha detto di "non riuscire a immaginare" che il duca possa scrivere il seguito del suo best seller, nonostante in passato abbia annunciato di avere molto altro materiale per farlo.

Dopo i dissidi con la famiglia reale, causati dal libro oltre che dall'intervista a Oprah Winfrey, sembra che Harry ci stia ripensando: "Penso che 'Spare' abbia sicuramente danneggiato il suo rapporto con il padre per il fatto che abbia criticato sua moglie così apertamente – ha spiegato l'esperta al giornale australiano – Tuttavia, Charles ha una vita così impegnata, ci sono così tante cose da fare. Non penso che nutra rancore nei confronti di Harry, penso solo che si sia allontanato dal figlio".

"È stato molto stupido criticare Camilla, è stato davvero stupido, non doveva farlo, perché non ha migliorato il libro", ha detto ancora la Seward, aggiungendo che Camilla è "superiore" rispetto a certe affermazioni, ma di non avere dubbi su come le critiche abbiano influenzato il legame tra Carlo e suo figlio. "Penso che Harry faccia più attenzione con lui adesso", ha concluso.