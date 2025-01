Daily Crown: l'esperto, 'Carlo e Camilla negli Usa per 250esimo anniversario indipendenza'

Londra, 30 gen. (Adnkronos) – Sono passati quasi tre anni dall'ultimo tour dei Windsor negli Usa, ma, secondo il biografo reale Robert Hardman, ben presto re Carlo e la regina Camilla potrebbero volare oltreoceano. In un'intervista a Marie Claire, l'esperto afferma che un grande festeggiamento, come quello per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, dovrebbe essere una ragione sufficiente per la famiglia reale per recarsi in visita nel Paese, se non prima, almeno nel 2026. Oltre alla ricorrenza, secondo Hardman, l'occasione per il viaggio sarà anche la nuova presidenza di Donald Trump: "Normalmente – spiega – quando si verifica un cambio di regno e un cambio di presidente, c'è molto traffico a doppio senso".

L'autore di 'The Making of a King' sottolinea che re Carlo "non ha effettuato una visita negli Stati Uniti da quando è diventato re" e inoltre "non ha ricevuto un presidente degli Stati Uniti nel Regno Unito da quando è sovrano". Re Carlo non va negli Stati Uniti dal 2018 e l'ultima volta che un membro della famiglia reale si è recato in un tour ufficiale americano è stato nel 2022, quando il principe e la principessa del Galles William e Kate parteciparono alla cerimonia dell'Earthshot Prize a Boston. Tuttavia, il principe Edoardo è volato a Washington, DC, per il funerale dell'ex presidente Jimmy Carter all'inizio del mese.

Hardman prosegue dicendo che, sebbene il presidente Trump abbia visitato il Regno Unito nel 2019, ciò è avvenuto durante il suo primo mandato, mentre la regina Elisabetta era ancora in vita. Quanto alla possibilità che Trump faccia una seconda visita a Londra, Hardman afferma che "è una questione davvero interessante per gli studiosi del protocollo e dell'etichetta", ma "esiste la consuetudine che i leader mondiali dei principali Paesi ricevano una visita di Stato durante il loro mandato".