Dal punto di vista dei social, le attività di Giorgia Meloni come leader del governo nell'arco degli ultimi due anni.

Nel corso degli ultimi due anni, a partire dal 2022, si è registrato un trasferimento di attenzione su diverse piattaforme dal famoso social network, Facebook. Piattaforme come Instagram, TikTok e X hanno visto una crescita netta tanto nelle interazioni complessive quanto nel numero di nuovi follower che decidono di seguire certi profili social. Questo ha avuto grande rilevanza nel contesto dei canali social di Giorgia Meloni, secondo un dettagliato rapporto di Domenico Giordano di Arcadia Mood.

Il rapporto prende in esame un intervallo di due anni, dal 26 settembre 2022 al 24 settembre 2024, evidenziando l’aumento di attività e interesse sulle pagine social di Giorgia Meloni su diverse piattaforme. Piattaforme come LinkedIn, Youtube, Telegram e WhatsApp, non menzionate nel rapporto, si sono aggiunte a quelle in crescita. Da sottolineare come, con quest’ampiezza di analisi sugli attuali cambiamenti nella rete, si sia registrato un considerevole incremento sia sulla quantità che sulla qualità del contenuto digitale relativo a Giorgia Meloni.

Specificamente, le menzioni che contenevano il nome ‘Giorgia Meloni’ sono aumentate notevolmente. In termini qualitativi, il sentimento di approvazione nei confronti della politica è variato, con una leggera diminuzione percettuale dal 41% al 40% di sentimenti positivi e una riduzione da 48% a 47% per quelli negativi.

Analizzando il report dettagliatamente, è stato osservato che la Prima Ministra ha acquisito 98mila seguaci addizionali su Facebook tra il 2023 e il 2024, rispetto al guadagno di 439mila dell’anno precedente. Per quanto riguarda Instagram, i nuovi seguaci della Prima Ministra sono aumentati di 1,5 milioni rispetto ai 968mila tra il 2022 e il 2023. Inoltre, su X, i follower aggiuntivi sono stati 438mila nel 2023-2024, con un aumento di 708mila rispetto all’anno precedente. Sul social media TikTok, ha avuto un incremento di 600mila nuovi seguaci nell’ultimo anno, rispetto a 1,1 milioni nel periodo 2022-2023. In termini di “total reactions”, notiamo un incremento su Instagram (37,8 milioni nel 2023-2024 rispetto ai 26,4 milioni dell’anno precedente), su X (6 milioni rispetto ai 4 milioni) e su TikTok (8,1 milioni rispetto ai 5,7 milioni del 2022-2023), mentre su Facebook si registra una diminuzione (10,2 milioni rispetto ai 19,5 milioni dell’anno precedente).

Inoltre, il post di Meloni con il numero più alto di “total reactions”, arrivando a 2.943.460, è stato il video selfie “Hi friends, from #Melodi”, in cui la Prima Ministra è in compagnia del Primo Ministro indiano Narendra Modi.